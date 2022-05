Anzolavino - San Felice 2 - 1 | Giallorossi retrocessi in Promozione

Retrocessione per il San Felice che, dopo aver perso per 3-1 in casa contro l’Anzolavino nella gara di andata, ha perso anche in terra bolognese nella gara di ritorno per 2-1. Ai giallorossi sarebbe servita una impresa veramente complicata, una vittoria con tre gol di scarto. Non solo non è arrivata una vittoria larga, ma nemmeno una vittoria e nemmeno un risultato positivo. L’Anzolavino ha conquistato così la permanenza in Eccellenza, mentre il San Felice il prossimo anno giocherà nel campionato di Promozione.

A infrangere i sogni dei modenesi della bassa è stata la rete segnata già al 20’ da Ezechia per i bolognesi, poi nella ripresa l’Anzolavino ha raddoppiato con Galeotti al 71’. A nulla è servita la rete di bomber Veratti, arrivata al 77’. Una stagione fallimentare, con troppi bassi, ma con l’impressione che qualcosa in più si sarebbe potuto fare.