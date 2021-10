La Vignolese non riesce a spuntarla contro l'Anzolavino e il match termina 0-0

Finisce a reti inviolate il match tra Anzolavino e Vignolese. Le due squadre hanno rispettato quella che è la loro posizione di metà classifica, essendo separate solo da un punto. Nonostante la lotta in campo, nessuna delle due formazioni è riuscita a spuntarla. I modenesi cercheranno di nuovo la vittoria domenica prossima nel match casalingo contro la Vadese Sole Luna che ha battuto per 4-2 il San Felice in questa quarta giornata.