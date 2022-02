Anzolavino - Virtus Castelfranco 1- 1 | Botta e risposta per dividere la posta in palio

La capolista Corticella viene fermato dal San Felice sul pareggio, ma la Virtus Castelfranco non ne approfitta e rimedia solo un punto in casa dell’Anzolavino. La partita è combattuta fin dai primi minuti e all’11’ arriva già il vantaggio degli ospiti con Bojardi che compie una bellissima rovesciata e dal centro dell’area e per Calzati il tiro è imparabile. Dura poco però la gioia perché al 15’, alla prima occasione, i padroni di casa trovano subito il pareggio con Dardi che incrocia bene battendo Gibertini.

Nel finale del primo tempo poi i modenesi chiedono un rigore per un fallo di Cosner su Bojardi, ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa scendono in campo bene i biancogialli e cercano di sorprendere subito gli avversari, ma i tiri di Puglisi sono imprecisi e bisognerà aspettare poi il 90’ per vedere un’altra vera occasione sui piedi di Galeotti che fa tremare i modenesi, ma Gibertini para. Termina così con un punto a testa il match del ritorno in campo dopo la lunga sosta.