Arcetana - Castelvetro 0 - 1 | Ospiti padroni del campo rischiano la beffa nel finale

Bella vittoria del Castelvetro che si è imposto in casa dell’Arcetana vincendo di misura e meritando, pur avendo rischiato qualcosa nel finale. Al 15’ Marconi colpisce il palo, poi al 20’ il primo cambio obbligato della partita con Poligani al posto dell’infortunato Giordano. Al 27’ Barbieri la mette in rete ma il gol è annullato per un precedente fuorigioco. Il Castelvetro continua a cercare la rete, in particolare con Finocchio che prova un paio di traversoni non sfruttati dai suoi.

Al 35’ si fa vedere anche la squadra di casa che colpisce di testa con Bonacini da pochi passi, ma Mascagni intercetta. Nella ripresa è ancora il Castelvetro a fare la partita e a cercare la rete del vantaggio, in particolare con Poligani e Dembacaj, ma la rete arriva al 63’ quando Cornia, servito da Marconi, colpisce di testa dal centro dell’area e mette la palla in rete. In campo sembra esserci solo il Castelvetro che continua a creare occasioni senza però chiudere il risultato e nei minuti di recupero rischia il pareggio quando Marino, da pochissimi passi, manda di testa di poco sopra alla traversa.