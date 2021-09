Reti inviolate tra i reggiani dell’Arcetana e il Cittadella Vis Modena. A cercare di fare il gioco nel primo tempo, creando varie occasioni, sono i modenesi che sfiorano più volte la porta senza mai centrarla. Cerca di reagire anche la squadra di casa che ci prova solo debolmente e la migliore occasione della prima parte della partita è per i ragazzi diche non riescono a concretizzare con Caselli che si trova il pallone tra i piedi dopo una deviazione, ma non riesce a calciare in rete buttando via una grande chance. Anche nella ripresa è il Cittadella a fare il gioco, con Notari e Trombetta che sembrano essere sempre pericolosi per la difesa avversaria, ma il gol non arriva. Nel finale l’Arcetana prova a sorprendere gli ospiti con Greco da posizione defilata, mamette in corner. Un punto a testa quindi nella prima gara di campionato.