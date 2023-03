Arcetana - Cittadella Vis Modena 0 - 1 | Un rigore di Ridolfi decide il match

Vittoria del Cittadella Vis Modena sul campo dell’Arcetana al termina di una partita molto equilibrata e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Partono meglio i modenesi che hanno subito una buona occasione con Falanelli e poi con Cannoni. Si fa vedere poi anche la squadra biancoverde, ma Chiossi è attento. Si va verso l’intervallo sullo 0-0, ma nel recupero Canalini commette fallo di mano in area ed è rigore per il Citta.

Sul dischetto va Ridolfi che calcia centralmente e trova la rete del vantaggio. Nella ripresa i ragazzi di Cattani provano a spingere per trovare il raddoppio, ma l’Arcetana para colpo su colpo e prova a farsi vedere più volte anche in attacco mettendo in difficoltà gli ospiti. Nessuno però riesce a trovare la via del gol e il match termina con la vittoria di misura dei modenesi.