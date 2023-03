Arcetana - La Pieve Nonantola 1 - 1 | I granata scherzano col fuoco

Tra Arcetana e La Pieve Nonantola, due squadre in difficoltà in questo girone di ritorno, è uscito un pareggio che non aiuta particolmamnete nessuna delle due nella lotta per cercare di salvarsi. I reggiani rimangono quintultimi in piena zona play out, mentre i granata modenesi rimangono solo di pochi punti fuori dalle sabbie mobili.

Tutto è successo nel primo tempo quando Rizzo ha portato in vantaggio gli ospiti modenesi al 28’, poi solo quattro minuti più tardi l’Arcetana ha trovato il pareggio grazie alla rete di Bernabei. Il match è rimasto poi aperto fino all’ultimo secondo, ma il risultato non è più cambiato.