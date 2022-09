Arcetana - Modenese 1 - 0 | Ancora ultimi i gialloblù

Ancora una sconfitta per la Modenese che non riesce a ingranare in questo campionato pur mettendo in campo buone prestazioni. In casa dell’Arcetana la partita è finita 1-0 per i reggiani che sono stati sicuramente più cinici dei modenesi.

Al 2’ sono i gialloblù a farsi vedere con Scarlata che su punizione sfiora la traversa, poi risponde Zampino cinque minuti più tardi e va vicinissimo al vantaggio con una sforbiciata dal limite. Il gol per i padroni di casa arriva però poco dopo, al 12’, quando Zampino controlla in area e in girata mette sul secondo palo un cross di Setti e Paganelli è battuto.

Nel primo tempo non succede praticamente più niente, mentre la ripresa è molto più vivace e parte con due colpi di scena: Scarlata espulso per fallo da dietro su un contropiede avversario, due minuti più tardi espulso anche Cristiani per l’Arcetana per un giallo non gradito e il secondo cartellino arrivato per le proteste.

Si gioca quindi dieci contro dieci e la Modenese prova ad approfittare della fase incerta per cercare il pareggio, così al 70’ Lo Bello si porta ad un passo da Giaroli, ma il portiere è bravo e lo anticipa. Protagonista Paganelli all’ultimo minuto su Travagliati e 1-0 finale con i gialloblù ancora ultimi ad un punto.