Arcetana - Real Formigine 2 - 1 | Verdeblù beffati al 92' da Cavoli

Sconfitta del Real Formigine in casa dell’Arcetana. Partono bene i verdeblù che creano buone occasioni nella prima mezzora con Hoxha, Iattici e Habib, ma il vantaggio arriva al 31’ per i padroni di casa che al 29’ conquistano un rigore quando Davitti viene atterrato in area da Cortenova; sul dischetto si presenta Greco che la mette alla destra di Cortenova. E’ molto combattuta poi la partita con continui rovesciamenti di fronte per tutto il primo tempo.

Nella ripresa parte ancora bene il Real Formigine che al 68’ trova il pareggio con Tonelli che di testa mette in rete una spizzata di Vacondio su punizione di Hoxha. Nonostante la pressione dei verdeblù il risultato non cambia e sembra che la partita si avvii a terminare sul pareggio, ma al secondo minuti di recupero una disattenzione della difesa ospite lascia Cavoli solo e defilato libero di calciare in pota una verticalizzazione di Barbieri e l’Arcetana conquista i tre punti lasciando a secco il Formigine.