Arcetana - Vignolese 1 - 2 | Salvezza vicina per i rossoverdi

Vittoria importantissima per la Vignolese nello scontro diretto in casa dell’Arcetana. I rossoverdi nel pomeriggio si sono imposti in terra reggiana per 2-1, in attesa dei risultati della sera per capire la posizione in classifica al termine di questa giornata decisiva per i campionato di Eccellenza.

A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Ouattara al 37’, poi un istante prima dell’intervallo la Vignolese ha trovato la rete con Dardani tagliando le gambe ai biancoverdi che versano in pessime acque. Nella ripresa poi i modenesi hanno cercato la vittoria, trovandola all’85’ grazie alla rete di Girotti.