Arcetana - Virtus Castelfranco 1 - 2 | Doppietta di Bertetti per un inizio da sogno

Parte bene il campionato della Virtus Castelfranco che vince per 2-1 in casa di una squadra ostica come l’Arcetana. I biancogialli iniziano subito forte e sbloccano già al 6’ la partita con Bertetti che di testa mette in rete un bel cross di Zito. Il raddoppio arriva 10’ più tardi quando Zito serve ancora Bertetti che trova la doppietta personale. Dopo il doppio svantaggio i reggiani cominciano a crescere e impegnano Gibertini, bravissimo a parare sul primo palo. Ad inizio ripresa la Virtus ha l’occasione per chiuderla con Zito che trova però un grande Giaroli a opporsi. Al 65’ i padroni di casa accorciano le distanze con Davitti su calcio di rigore, ma nel finale i biancogialli si stringono in difesa e portano a casa i primi tre punti della stagione.