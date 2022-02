Argentana - Virtus Castelfranco 0 - 2 | Nessun pensiero per i biancogialli che dominano contro i ferraresi

Vince ancora la Virtus Castelfranco che passa in casa del fanalino di coda Argentana e rimane nella scia delle prime. Il vantaggio dei biancogialli arriva dopo appena nove minuto quando Mantovani riceve un cross basso da Pepe e lo trasforma. I ritmi sono bassi e i modenesi devono solo controllare fino al termine del primo tempo. Appena rientrati in campo dopo l’intervallo Bertetti colpisce un palo di testa, ma il raddoppio arriva al 78’ con Bojardi e nel finale i ferraresi si trovano anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Diarra.