Ascoli - Modena 1 - 2 | Ancora Diaw decide per la vittoria dei canarini

Grande vittoria dei canarini che soffrono per la maggiore parte della partita e nel finale trovano i tre punti quando Diaw segna la seconda rete consecutiva.

IL MATCH - E’ buona la partenza del Modena che cerca di fare la partita e di pressare subito gli avversari in cerca del vantaggio. Allora ci prova Tremolada al 4’, ma il suo tiro viene deviato e poco dopo anche Diaw riceve un bel pallone dallo stesso Tremolada, ma il giocatore friulano si trova (come spesso accade) in posizione di fuorigioco. Comincia a prendere campo dopo il quarto d’ora anche la squadra di casa che diventa poi pericolosa in un paio di occasioni e al 26’ su punizione sponda di testa di Botteghin per Diosini che sbuca come un fulmine lasciando Duca a inseguire e da due passi mette in rete. Ci riprova Dionisi di testa al 38’ e Gagno deve parare in due tempi rischiando anche l’autorete. La prima frazione di gioco termina col vantaggio dell’Ascoli. Nella ripresa Tesser inserisce Falcinelli per Marsura e al 55’ arriva il pareggio dei canarini quando Gerli recupera un bellissimo pallone a centrocampo e di prima intenzione serve Falcinelli che davanti alla porta calcia a incrociare di sinistro e la mette in rete. Riprende campo a questo punto la squadra di casa che impegna ancora Gagno con Dionisi, poi sulla linea di porta un attaccante bianconero calcia incredibilmente alto. Colpo di scena al 74’ quando Bellusci spende il secondo cartellino per fermare fallosamente Azzi e viene espulso, lasciando così un quarto d’ora ai canarini per provare a vincere approfittando della superiorità numerica. All’80’ Falcinelli dalla destra serve Mosti che davanti alla porta sbaglia e calcia fuori, ma ora il Modena è indemoniato alla ricerca della vittoria. Al 90’ arrivano finalmente i tre punti in trasferta quando Bonfanti appena entrato di testa prende un pallone a centrocampo mandandolo avanti per Diaw che dal limite spara in rete.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (54′ Adjapong), Collocolo, Buchel, Caligara (66′ Ciciretti), Falasco (54′ Salvi); Dionisi (66′ Mendes), Gondo (76′ Lungoyi). A disp.: Baumann, Donati, Giordano, Bidaoui, Eramo, Giovane, Tavcar. All.: Bucchi

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro (69′ Oukhadda), Pergreffi, Silvestri, Azzi; Duca (78′ Mosti), Gerli (82′ Bonfanti), Magnino; Tremolada (69′ Panada), Marsura (46′ Falcinelli); Diaw. A disp.: Seculin, Renzetti, Piacentini, Ponsi, De Maio, Giovannini. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Serra di Torino

RETI: 27′ Dionisi, 55′ Falcinelli, 90’ Diaw

NOTE: ammoniti Bellusci, Diaw, Pergreffi. Espulso Bellusci.