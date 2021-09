Atalanta - Sassuolo 2 - 1, le pagelle | Berardi una luce nella notte dei neroverdi

Ecco le pagelle di Atalanta-Sassuolo 2-1:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6.5, Demiral 6.5, Djimsiti 6; Zappacosta 7 (69′ Maehle s.v.), De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 7 (69′ Pezzella s.v.); Malinovskyi 7 (63′ Ilicic s.v.), Pessina 6.5 (84′ Pasalic s.v.); Zapata 6 (84′ Piccoli s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Muldur 5.5, Ayhan 5.5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Frattesi 6 (82′ Maxime Lopez s.v.), Magnanelli 5.5 (60′ Harroui 6); Berardi 6.5, Traorè 5.5 (67′ Djuricic s.v.), Boga 5.5 (60′ Raspadori 5.5); Defrel 5.5 (82′ Scamacca s.v.).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 6.5 - E’ solo quando decide di pensarci da solo che arriva il gol per i neroverdi. La sua azione in solitaria è una luce nell’ombra della prestazione di squadra.

PEGGIORI TODAY

BOGA 5.5 - Combina poco. Solo un tiro per lui che termina alto sulla traversa. Quando non è in partita il suo apporto è quasi nullo.