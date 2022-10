Atalanta - Sassuolo 2 - 1 | I neroverdi non riescono a tenere il vantaggio

Sconfitta per il Sassuolo che passa in vantaggio alla fine del primo tempo e riceve poi subito la rete del pareggio. Rientrano Berardi e Traorè, ma il primo è costretto a uscire dopo pochi minuti di gara.

IL MATCH - E’ il Sassuolo ad avere la prima buona occasione al Gewiss Stadium con Kyriakopoulos che incredibilmente calcia fuori da ottima posizione. Risponde l’Atalanta al 13’, am Consigli blocca senza problemi. Poi è Pasalic al 14’ ad avere la palla del vantaggio cercando il pallonetto, ma Consigli ancora si fa trovare pronto. L’estremo difensore bergamasco si oppone poi al 19’ con un miracolo d Maehle e piano piano torna a crescere il Sassuolo che si fa vedere con Thorstvedt al 39’ e al 41’ va in rete con Kyriakopoulos che dalla sinistra calcia un siluro sotto alla traversa dove Sportiello non può arrivare. Pazzesco poi il tentativo di Maehle che sfiora la traversa al 43’. Nel primo minuto di recupero poi i bergamaschi trovano il pareggio con Pasalic che appostato a due passi dalla porta insacca un cross di Soppy. Inizia la ripresa e l’Atalanta trova il vantaggio dopo un giro di orologio: ancora Soppy serve Lookman che salta un uomo e deposita in rete. Un segnale positivo per i neroverdi arriva al 55’ quando Berardi torna in campo dopo il lungo infortunio. Il fenomeno neroverde fa appena in tempo a colpire una traversa dal limite, poi è costretto nuovamente ad uscire per un problema di cui ancora non si conosce l’entità. Continuano poi i cambi e in campo non succede praticamente più nulla.

ATALANTA: Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy (80' Zortea), Koopmeiners, De Roon, Maehle (80' Ruggeri); Pasalic (64′ Ederson); Muriel (67′ Hojlund), Lookman (67′ Boga). A disp.: Malinovsky, Djimsiti, Rossi, Bertini. All.: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt (64′ Henrique); D’Andrea (55′ Berardi, 78′ Alvarez), Pinamonti, Kyriakopoulos (64′ Traorè). A disp.: Marchizza, Harroui, Obiang, Ceide, Antiste, Pegolo, Ruan, Russo. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova.

RETI: 41' Kyriakopoulos, 46' pt Pasalic, 46' st Loockam

NOTE: ammoniti Scalvini, Kyriakopoulos, Pinamonti, Thorstvedt, Ferrari.