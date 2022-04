Athletic Carpi - Aglianese 0 - 0 | Biancorossi ancora a un punto dai play off

Finisce a reti inviolate la partita dell’Athletic Carpi al ‘Cabassi’ contro l’Aglianese. I ragazzi di Bagatti non riescono ad approfittare degli altri risultati di giornata e rimangono ad un punto dai play off, giocando una partita che è sembrata stregata di fronte ai tifosi silenziosi dopo i sei gol subiti domenica scorsa. Nel primo tempo a provarci sono stati proprio o biancorossi che hanno conquistato tanti corner e creato tantissime occasioni, senza mai trovare lo specchio della porta. Nella ripresa meglio gli avversari che hanno sfiorato il vantaggio in un paio di occasioni, poi al 73’ Villanova ha colpito un palo e al 79’ Ferretti è stato decisivo su un’incursione di Sgherri. Queste sono state forse le due occasioni migliori del match ma non hanno cambiato il risultato.