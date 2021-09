Athletic Carpi - Bagnolese 0 - 2 | Esordio flop per i biancorossi

Biancorossi mai in partita, sprecano un rigore e subiscono la verve e la praticità degli ospiti, in rete una volta per tempo. Espulso Montebugnoli

Le facce scure a fine gara del ds Marinucci e del tecnico Bagatti dicono tutto. L'Athletic Carpi stecca clamorosamente l'esordio e si fa battere in casa da una Bagnolese niente male. Verdetto tanto giusto quanto impronosticabile alla vigilia. I reggiani hanno mostrato più voglia, più corsa, più lucidità, più attenzione. Più tutto quello che serve in serie D, categoria spesso di difficile lettura e che non sempre premia i favoriti della vigilia. Il Carpi si è scottato al primo test vero, e quel che è peggio è che ha deluso su tutti i fronti, al netto del poco tempo in cui questa squadra ha iniziato a conoscersi, e delle note traversie sugli allenamenti a Fossoli, dovute all'indisponibilità del "Cabassi" durante la settimana visto che titolare della convenzione è ancora la vecchia società.



Nel secondo tempo Bagatti prova a rimescolare le carte, inserendo Tosi e Serrotti, ma Montebugnoli si becca due gialli in poco tempo e lascia la squadra in dieci. Zero conclusioni verso la porta, non cambia la partita neanche con l'ingresso di Minelli. La Bagnolese raddoppia con Guerra e rintuzza definitivamente ogni tentativo di rimonta di un Athletic troppo brutto per essere vero.