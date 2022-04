Athletic Carpi - Correggese 0 - 0 | Reti bianche al 'Cabassi', niente sorpasso per i biancorossi

Finisce a reti bianche come all'andata il derby tra l'Athletic Carpi e la Correggese. È mancato tuttavia solo il gol al "Cabassi" in un questo match che profuma di playoff, perché le occasioni ci sono state, da una parte e dell'altra. Ai "punti" avrebbe meritato qualcosina in più la squadra di Bagatti, uno dei tantissimi ex della sfida, visto che in campo ce n'erano sette da una parte e due dall'altra. Non è riuscito quindi il piano sorpasso in classifica ed il tris di vittorie in una settimana. Tuttavia nulla si può rimproverare ad una squadra che c'ha provato in tutti i modi, forse pagando nella seconda parte della ripresa lo sforzo di mercoledì a Lodi in casa del Fanfulla (successo in 9 contro 11).

Lo 0-0 premia dal canto suo la Correggese che mantiene la zona playoff assieme al Mezzolara con un punto di vantaggio sullo stesso Carpi e sui lucchesi del Seravezza.

Buon pubblico (circa 800 presenti) e più che buona la prestazione dei ragazzi del presidente Lazzaretti, forse quello che ci teneva di più dopo i dodici anni da n.1 della Correggese. Bagatti però si è detto soddisfatto: "Non mi soffermo sugli episodi, faccio l'allenatore e devo valutare le prestazioni" - ha spiegato a fine gara, rifiutandosi di commentare qualche decisione arbitrale che non è piaciuta ai biancorossi di casa (mani dell'ex Gozzi al 36' del secondo tempo su conclusione di Sivilla) "È stata una bella partita tra due squadre forti e dispiace non aver capitalizzato le occasioni prodotte. Tuttavia in due mesi, da quando sono tornato, siamo cresciuti molto e avremmo messo la firma tutti per trovarci a questo punto del torneo in questa posizione a giocarsi il quarto ed il quinto posto". Prossimo turno domenica prossima a Milano sul terreno dall'Alcione, un'altra avversaria da prendere con le pinze in un girone ormai vinto dal Rimini ma che è senza dubbio uno dei più qualitativi della D.