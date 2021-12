Athletic Carpi: esonerato Gallicchio, mister Togni già al lavoro

Che la sonora sconfitta di Rimini non fosse andata giù alla società biancorossa si era capito subito dopo la partita quando il presidente Lazzaretti aveva divulgato un comunicato molto severo. Dopo l’affrettato cambio in panchina di fine ottobre quando a Bagatti era subentrato Gallicchio aveva fatto anche capire quanta fosse la pazienza della dirigenza di via Marx che nella giornata di oggi ha comunicato un nuovo cambio alla guida della squadra.

Gallicchio è stato così esonerato, non senza i consueti ringraziamenti e auguri per il futuro; al suo posto è stato annunciato poco dopo mister Togni che ha cominciato già questo pomeriggio gli allenamenti con la squadra. Romulo Togni, tecnico brasiliano classe ’82, già noto nel mondo del calcio italiano per aver vestito la maglia del Pescara in Serie A nel 2012-2013 segnando anche due reti. Di ruolo mediano, Togni ha lasciato il calcio giocato nel 2018 divenendo poi l’allenatore della sua ultima squadra da giocatore in Serie D, ovvero il Mezzolara, chiudendo in tredicesima posizione al termine del campionato 2020/2021.