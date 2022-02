Serie D, Athletic Carpi: via Togni, riecco Bagatti

Tutto meno che una sorpresa. A Carpi era nell'aria un altro cambio in panchina. Romulo Togni aveva le ore contate, una sola vittoria (a Bagnolo) nelle sette partite della sua gestione. Lazzaretti richiama così Massimo Bagatti, esonerato a fine ottobre dopo il pareggio (1-1) strappato a fatica sul campo del Progresso, a rete proprio col figlio del tecnico.

Fu esonerato quando ancora il presidente Lazzaretti credeva nella rincorsa al primo posto, viene richiamato per raddrizzare la baracca ed evitare di sprofondare nella zona playout. Il Bagatti bis partirà proprio dal Prato che tanta parte ebbe nel suo allontanamento, con quel 3-2 in favore dei manieri toscani maturato negli ultimi minuti e che rappresentò per i biancorosso il "suicidio" perfetto. In sostanza Lazzaretti ha chiesto "scusa" al tecnico fiumalbino, mandato via con troppa fretta cento giorni fa.

Sul suo profilo facebook è ancora presente il suo messaggio di "addio" all'ambiente Athletic Carpi, un post ricco di significati, che in ogni caso qualifica l'uomo ancora prima che l'allenatore. "Mi dispiace non poter finire il mio lavoro" - scrisse allora, invece tutti, in particolare uno serio e meticoloso come Bagatti, meritano una seconda possibilità".

Intanto arriva pure un direttore sportivo nuovo di zecca, dopo l'esonero di Giorgio Marinucci Palermo. Si tratta di Riccardo Bolzan, classe 84, da poco andato via dalla Nocerina.