Athletic Carpi - Forlì 0 - 0 | I biancorossi in casa non si sbloccano

Pomeriggio avaro di emozioni al "Cabassi", dove l'Athletic Carpi non va oltre il pari in bianco contro il Forlì. Eppure nel clan biancorosso rimpianto e soddisfazione si mescolano in egual misura, visto che, dopo aver praticamente regalato un tempo (il primo, assolutamente sotto tono) ed essere rimasto in dieci al 46'della prima frazione, sono state proprio della squadra di Massimo Bagatti le occasioni migliori per sbloccare il risultato, entrambe con Raffini. La prima volta, in contropiede, dopo aver addirittura saltato il portiere, il vantaggio viene negato da un provvidenziale salvataggio di Capitanio. Nella seconda circostanza è la traversa a dire di no all'attaccante di casa. La soddisfazione, tuttavia, c'è e resta, per aver limitato al massimo una squadra quotata come il Forlì, dotato di elementi top per la categoria, come Borrelli, Pera e Verde. I romagnoli nel primo tempo hanno fatto di più e meglio, non confermandosi tuttavia nella ripresa, nonostante la superiorità numerica. Bravo Ferretti a neutralizzare le conclusioni di Pera e di Borrelli nel primo tempo. Al quarto d'ora buon per il Carpi che Andreucci non inquadri la porta da due passi e che una conclusione velenosa di Pera esca di pochissimo. Pessimo l'arbitraggio del genovese Lingamoorthy, che ad un certo punto ha iniziato a perdere controllo del match, distribuendo qualche cartellino di troppo, anche al panchinaro Mignani.

Il Carpi, dopo un primo tempo di sofferenza, resta in 10 per l'espulsione di Ficola proprio nel.minuto di recupero della prima frazione. Paradossalmente, col 4-3-2 disegnato da Bagatti con Aldrovandi al posto di uno spento Finocchio, la squadra ha sofferto meno e sfiorato il successo che avrebbe fatto felici i 580 spettatori. Mercoledì (ore 15) turno infrasettimanale sul campo del Prato. Campagna abbonamenti che prosegue fino al 15 presso l'azienda del presidente Lazzaretti, la Texcart, in via dell'industria 95.