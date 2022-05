Athletic Carpi - Ghiviborgo 1 - 0 | Calanca gol, il Carpi cala il tris e resta quinto

Il Carpi ammazzagrandi, dopo il doppio 3-0 rifilato alle prime due della classe Ravenna e Rimini, soffre più del solito per battere l'ostico Ghiviborgo, ma alla fine porta a casa i tre punti che significano, a 180' dalla fine, il quinto posto con due punti di vantaggio sul Mezzolara. Ci ha pensato Alessandro Calanca, professione difensore centrale, a sbloccare il match. Un match "sporco", reso ancora più difficile dalla pioggia che ha inzuppato pesantemente l'erba del Cabassi. La squadra di Bagatti, tuttavia, ha letto bene la partita e l'ha fatta sua con merito, soffrendo il muro avversario, l'aggressività dei toscani (cui mancano almeno un paio di cartellini gialli), ma comunque producendo almeno tre palle gol che ne legittimano il successo.

Il gol arriva al 20' della ripresa, e ci pensa Calanca nella consueta proiezione offensiva sui calci piazzati, capitalizzando nel migliore dei modi una sponda di Boccaccini. Soddisfatto il tecnico Bagatti, 28 punti conquistati in 14 gare della sua seconda gestione: "Lo avevo detto chesarebbe stata una gara complicata. Boccaccini e Calanca sono i nostri migliori saltatori, logico che sulle palle inattive ci si affidi ai loro centimetri ed alle loro qualità. Non parlo mai dei singoli, ma un elogio particolare lo faccio a Crotti, che non giocava da tempo (13 mesi, n.d.r.), e che è stato protagonista di una prestazione di altissimo livello". Il "mister" non lo cita, ma altrettanto bravo è stato il portiere Ferretti, con la parata salvarisultato su Lauria nel finale, dopo che Sivilla si era divorato il 2-0.

Ed ora due gare da vincere per essere sicuri dei playoff. Lentigione in trasferta e Seravezza in casa sono impegni difficili, come pure quelli delle rivali Correggese (+1 sul Carpi) e Mezzolara (-2). L'ambito quinto posto, ultimo buono per i playoff, è alla portata. E già questo, dopo che i biancorossi sono stati anche nove punti indietro, è già un ottimo risultato.