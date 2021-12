Athletic Carpi - Lentigione 2 - 2 | I biancorossi con carattere la recuperano al 92'

Arriva un pareggio nel debutto al ‘Cabassi’ di Togni: l’Athletic Carpi offre una prestazione in crescita rispetto alle passate giornate e riesce a conquistare un punto contro la seconda in classifica (ora terza dopo la vittoria del Ravenna) che viene anche aiutata dagli episodi. Parte meglio il Lentigione che nei primi minuti sembra tenere in mano il pallino del gioco, ma i biancorossi crescono col tempo e al 16’ trovano il vantaggio con Sevilla che scambia in velocità con Togola e si fa liberare solo davanti alla porta dove non può sbagliare. Gli ospiti accusano un po’ il colpo ma al 34’ trovano il pareggio con Formato che riceve in area un cross di Samat partito in fuorigioco e manda in rete: per l’arbitro è tutto regolare e il gol viene assegnato. Non si lascia abbattere l’Athletic Carpi che cerca il nuovo vantaggio fino all’intervallo senza trovarlo. Nella ripresa poi sono i reggiani a trovare il gol che ribalta il risultato quando Formato, ancora un dubbio di fuorigioco per lui, riceve al centro dell’area da Casini e senza troppe difficoltà calcia in rete. Continua a cercare il gol la squadra di Togni che dimostra un buon carattere e al 92’ trova il pareggio con Boccaccini che approfitta di una indecisione difensiva per calciare in rete un cross non perfetto di Carrasco.