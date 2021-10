Athletic Carpi - Mezzolara 0 - 0 | Niente gol per l'esordio in panchina di Gallicchio

L'ottimismo della volontà di mister Gallicchio cozza contro la realtà del campo che induce per ora al pessimismo della ragione, soprattutto se si guarda alla classifica. L'Athletic Carpi non va oltre il pari a reti bianche al "Cabassi" contro il Mezzolara e vede allontanarsi sempre più le prime due della classe. Il Lentigione secondo è distante nove lunghezze, l'inarrestabile Rimini addirittura a dodici. "Voglio vincere il campionato", la frase cult delle dichiarazioni della vigilia del tecnico napoletano (ma carpigiano d'adozione) fa a pugni con la classifica che condanna (per ora) i biancorossi ad una rincorsa dell'altissimo coefficiente di difficoltà.

La gara di oggi ha confermato limiti e difetti di una squadra assemblata un po' alla volta, pur allungando a cinque la striscia "positiva" (due successi e tre pareggi). Unica nota positiva, lo zero alla voce gol subiti. Ma il Mezzolara neanche ci ha provato... Senza Walker, con il 4-2-3-1 che vede Villanova "sottopunta" dietro Raffini, Lordkipanidze (non al meglio) e Carrasco a supporto, il Carpi non ha sfruttato i ben 14 angoli a favore, ed una maggiore pressione nella ripresa per trovare il lampo vincente. Ancora una volta grigio, assai grigio il primo tempo, col quadrato Mezzolara a fare la voce grossa, con interventi decisi e puntuali, bravo a spezzare ogni velleità di gioco dei padroni di casa . Sul taccuino, rigorosamente bianco fino al 45', si annota un'occasione costruita da Lordkipanidze ma Carrasco si fa anticipare dal portiere ospite Malagoli.

Nella ripresa un tantino meglio l'atteggiamento biancorosso, ma il risultato non si sblocca. L'unico tiro in porta è del georgiano che scalda le mani al quasi inoperoso Malagoli. Per il resto tanta buona volontà, diversi cross, ma mai la palla buona per gonfiare la rete. Gallicchio a fine gara: "i tifosi hanno vinto, noi no. Ce l'abbiamo messa tutta, peccato. Avevo immaginato un altro esordio. Pazienza, è mancato solo il gol". Che nel calcio, è tutto, o quasi. Mercoledì al Cabassi c'è la Coppa Italia contro il Ravenna. Il riscatto può arrivare anche da subito. A patto che si tiri in porta e non ci si accontenti di mantenere la propria rete inviolata.