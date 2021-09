Athletic Carpi - Mezzolara 2 - 1 | I biancorossi brindano in Coppa

Calanca e Raffini. Due nomi che comunque vada passeranno alla storia del neonato Arhletic Carpi di Bagatti, che batte 2-1 il Mezzolara ed accede al secondo turno di Coppa Italia. Il primo Carpi di Lazzaretti non fallisce il primo obiettivo della stagione, davanti ad oltre 500 tifosi festanti e felici di aver ritrovato la propria squadra di calcio dopo un'estate a dir poco burrascosa. Ad una settimana dall'inizio del campionato (fra sette giorni contro la Bagnolese, sempre al "Cabassi"), C'è comunque ancora tanto da fare per il direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo, impegnato a completare una rosa che è in parte ancora deficitaria. Ma la partenza è stata quella giusta, Lazzaretti si è quasi commosso a vedere l'entusiasmo del pubblico di fede biancorossa, dopo la "follia" (sono parole sue) di aver coronato il sogno di diventare presidente della squadra della sua città. La gara è stata quello che è stata, ovvero non bellissima all'inizio (quando a qualche giovanissimo fermavano le gambe, per un debutto in tale contesto), poi l'Arhletic Carpi nella ripresa ha trovato il gol con l'ex Correggese Calanca, di testa. Nell'unica disattenzione però i biancorossi hanno incassato il pari. Poco prima di arrivare ai rigori, tuttavia, un mani galeotto di area del budriese Rossi, mandava sul dischetto Raffini che chiudeva la pratica. IL tecnico Bagatti aspetta rinforzi (altri quattro in settimana), e conta di recuperare in fretta il terreno perduto (non per colpa sua o del club, che ha pochi giorni di vita). Intanto Lazzaretti si prende le sue prime emozioni da presidente, con la benedizione del sindaco Bellelli. E il nuovo Carpi sorride dopo mesi bui.

GOL: nel st al 14' Calanca; 34' Rossi, 37' (Rig.) Raffini

Atl. CARPI: Ferretti; Togola, Calanca, Aldrovandi, Montebugnoli; Ballardini, Bolis (38' Ruçi), Borgarello (9' st Mele); Villanova (9' st Carrasco), Peroni (43' st Lo Curto), Raffini (47' st Finocchio). A disposizione: Abbrandini, Pedrazzi, Boccaccini, Barolo, All.: Bagatti.

MEZZOLARA: Malagoli, Barnabà, Garavini (27'st Pierantozzi), Landi, Dall'Osso, Fort, Davtyan (8' st Baietti), Roselli, Barbieri (8' st Faggi), Rossi (46' st Darraji), Triggiani. A disposizione Wangue Moumi, Bovo, Sciaccaluga, Darraji, Bernardi. All.: Nesi.

Arbitro: Gambuzzi di Reggio Emilia (assistenti Lusetti e Scafuri).