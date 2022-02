Athletic Carpi - Prato 2 - 1 | Villanova e Vigolo, parte bene il Bagatti bis

Chi ben (ri)comincia è a metà dell'opera. Bagatti bagna con un successo (2-1) acciuffato nel recupero il suo esordio bis sulla panchina biancorossa. L'Athletic Carpi piega al 90' il Prato con un gol di Vittorio Vigolo, giovane attaccante proveniente dal Foggia, subito a segno all'esordio. Sorridono di nuovo i tifosi della curva Bertesi-Siligardi, riaperta dopo ben due anni (Carpi-Piacenza in serie C, ultima gara prima dello storico lockdown dovuto alla pandemia). Un gol che può dare una spinta ulteriore ad una squadra che galleggiava in una posizione di classifica mediocre e pure un tantino pericolosa. Era necessario invertire il trend, a cominciare dal Cabassi, dove i giovani biancorossi non vincevano dal 28 novembre (1-0 all'Alcione Milano). Gira subito "il vento" per il Carpi. Già al 5′ arriva l'1-0 griffato Villanova, che firma da par suo il gol del vantaggio, finalizzato con un destro all'incrocio un contropiede che il Prato paga a caro prezzo. Un quarto d'ora più tardi Walker non arriva per un soffio su un traversone di Lordkipanidze. Dopo una fase sfavorevole, i lanieri prendono campo, e solo il montante dice di no a Gissi nel finale della prima frazione. Ma l'1-1 arriva presto, al 5' della ripresa. L'ex Serrotti innesca Bajic, traversone per la zuccata vincente di Gissi.

Bagatti ricorre alla panchina e proprio dai cambi ottiene il gol della sospirata vittoria. Sivilla assiste Vigolo, complice una deviazione di testa di Raffini e la vendetta sportiva è servita dopo la clamorosa sconfitta dell'andata a Sesto Fiorentino (dal 2-0 al 2-3 al 97'). Stavolta è "solo" il 90', la "polpetta" avvelenata dell'ex foggiano manda a casa battuta la squadra di Favarin, che pure non aveva demeritato. La dura legge del gol premia così il nuovo corso, targato Bolzan (ds)- Bagatti (all). Dalla paura dei playout alla speranza del sesto posto è un attimo.