Athletic Carpi - Progresso 2 - 1 | Tosi e Villanova firmano un successo sofferto

Per garantirsi un finale di campionato (quasi) senza patemi per il Carpi era fondamentale assicurarsi il successo a spese del Progresso. Bene, i biancorossi di Massimo Bagatti ci sono riusciti, infrangendo pure un tabù stagionale, quello delle due vittorie di fila che durava da 11 mesi. Ma non è stato affatto facile. Anzi, dopo un primo tempo di nulla, è stato il Progresso a mettere la testa fuori dal sacco ad inizio ripresa. Punizione al 6' di Gulinatti, Niccolò Bagatti, figlio di Massimo, incrocia benissimo di testa spedendo la palla nell'angolo. "Se fa gol gli taglio i viveri" - aveva detto in conferenza sabato il papà, sorridendo e pensando alle lacrime del figlio dopo la gara di andata che costò la panchina al tecnico fiumalbino.

Il Progresso va anche vicino allo 0-2 con una sventola di D'Amuri che si stampa sul palo, prima di subire il ritorno dei padroni di casa, che, finalmente si scuotono dal torpore. Prima Tosi e poi Villanova, rispettivamente al 21'ed al 32', confezionano il ribaltone che restituisce il sorriso proprio a papà Bagatti, che dà il meglio di sè a microfoni spenti, parlando con i tifosi a fine gara: " Vi dò un consiglio, cambiate allenatore, ma l' anno prossimo prendete lui, è "scomodo" parecchio". Proprio il figlio ha sprecato l'opportunità al 93' di un clamoroso (ma non immeritato) 2-2. E il papà ha commentato: "Forse ha pensato che ancora lo mantengo io" - tra le risate dei presenti. Rammaricato il tecnico ospite Chezzi: "Peccato, il pari era più giusto, mi tengo la bella prestazione ma spesso il bello a me non piace". Mercoledì è Coppa Italia. Carpi al "Cabassi" contro i bergamaschi del Ponte San Pietro. Gara secca, in caso di passaggio del turno Aldrovandi e compagni sfideranno in trasferta il Follonica Gavorrano.