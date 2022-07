Athletic Carpi, il 6 agosto la partenza per il ritiro di Fiumalbo

Sono stata ufficializzate le date che daranno il via alla stagione dell’Athletic Carpi per la stagione 2022/2023: il raduno avverrà il 25 luglio presso lo stadio ‘Cabassi’ dove i giocatori si troveranno per cominciare con le visite mediche e i primi allenamenti. La partenza per il ritiro invece è prevista per sabato 6 agosto dallo stadio ‘Cabassi’ alla volta di Fiumalbo dove i biancorossi soggiorneranno all’Hotel Ristorante “Da Dario” (Via Lago 42, 41022 – Fiumalbo) allenandosi nel centro tecnico adiacente, con doppio turno di allenamenti quotidiani fino al 13 agosto, data in cui faranno ritorno in città per proseguire la preparazione in vista dell’inizio del campionato.