Coppa Italia, Athletic Carpi - Ravenna 2 - 1: i biancorossi vanno ai sedicesimi

Passa il Carpi che vince la sua prima partita con Gallicchio in panchina e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo il Ravenna. Nel primo tempo non succede praticamente nulla, se non qualche blando tentativo da entrambe le parti, ma in nessun caso le porte vengono avvicinate pericolosamente. E’ nella ripresa che il match si sblocca a partire dal 50’ quando Raffini calcia dal limite a incrociare e batte il portiere avversario.

Al 64’ poi il Carpi chiede un rigore su Lordkipanidze che non viene assegnato, l’azione continua e il rigore è fischiato per il Ravenna quando Calanca atterra in area Saporetti: sul dischetto va Ambrosini che non sbaglia. Reagiscono ora i biancorossi che e all’80’ arriva il raddoppio di Carrasco che regala la vittoria alls quadra di Gallicchio. Al prossimo turno il Carpi affronterà il Correggio il 24 novembre.