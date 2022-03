Athletic Carpi - Real Forte Querceta 4 - 1 | Poker al Forte Querceta, zona playoff più vicina

Per dare ancora un senso al finale di campionato al Carpi era indispensabile cogliere i tre punti contro i toscani del Real Forte Querceta. Missione compiuta (4-1), playoff a tiro di schioppo, a tre punti di distanza dalla quarta e della quinta, Mezzolara e Correggese appaiate in classifica.

I biancorossi di Bagatti, al quinto risultato utile in campionato, riscattano l'inopinata eliminazione dalla Coppa Italia con un'autentica prova di forza. Partono piano, ed al 2' vanno già sotto. Palla persa malamente, il Real va indisturbato al tiro con Bartolini che sorprende l'incerto Ferretti con un destro tutt'altro che irresistibile. Dopo mezz'ora non certo da consegnare alla storia, i biancorossi si rendono pericolosi al 35', raggiungendo il pari col primo gol stagionale di Muro, abile ad infilare con una conclusione radente l'estremo Adornato. Il pari dà fiducia e prima dell'intervallo arriva il gol del sorpasso con Villanova che da pochi passi riesce a centrare il bersaglio.

Nella ripresa non c'è storia. I biancorossi dominano, abbandonano ogni "sofferenza" e finiscono in crescendo. Il 3-1 è opera di Calanca con un preciso colpo di testa su angolo da destra. Chiude i conti Walker, alla migliore prestazione stagionale, con una conclusione strepitosa sul primo palo che "brucia" il tempo al portiere avversario. Il 4-1 finale è un buon viatico in vista della difficile trasferta di Lodi contro il Fanfulla di mercoledì e del derby contro la Correggese, di fatto il "match" dell'anno per il presidente Lazzaretti.