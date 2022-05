Athletic Carpi - Rimini 3 - 0 | Biancorossi dentro ai play off dopo aver battuto la capolista

Grande vittoria dei biancorossi che si lanciano così in zona play off nel migliore dei modi, battendo la capolista dopo aver battuto domenica anche la seconda in classifica. La squadra di Bagatti ha rifilato tre gol al Rimini partendo al 17’ con Raffini che sblocca il risultato in tap in sulla respinta del portiere romagnolo che non era riuscito a trattenere una botta di Villanova. Gli ospiti rispondo poi al 32’ con una traversa, poi Ferretti risponde bene su Piscitella. Nella ripresa il Carpi trova subito il raddoppio al 49’ con Ghizzardi che trova una prodezza e di fatto chiude il risultato, cambiato solo al 94’ da Sivilla che mette a segno il tris in tap in.