Athletic Carpi - Sasso Marconi 0 - 2 | Biancorossi non pervenuti, al 'Cabassi' passa il Sasso con merito

Il risultato del pomeriggio del "Cabassi" non fa una piega. Anzi forse risulta pure stretto per i bolognesi, fermati da un bravo Ferretti sulla strada di una vittoria ancora più larga. Certo, tanta parte hanno avuto le assenze in casa Carpi, privo di diversi titolari, con Togni costretto a soluzioni di emergenza. Ma non v'è dubbio alcuno che si tratti di un passo indietro rispetto all'illusoria vittoria di Bagnolo non più tardi di tre giorni fa. Mai un partita, i biancorossi soffrono sin da subito la voglia e la brillantezza del Sasso Marconi, guidato in panchina dall'ex Della Rocca, protagonista nove stagioni fa dello storico salto in B (2013) con il pari di Lecce.

Il provvisorio e "classico" 4-4-2, col debutto di Germinio al centro della difesa, non ha pagato. La squadra di Togni non si è mai vista dalle parti della porta avversaria. Il Sasso via via ha preso coraggio, colpendo nel finale di tempo con Monti al 43'. Reazione inesistente e sterile quella dei biancorossi nella ripresa. Solo un paio di buoni interventi di Ferretti tengono aggrappato l'Athletic al match, ma al 49' Draghetti chiude i conti per un ineccepibile 0-2. La stagione è ancora lunga, ma via via i playoff sono sempre più lontani. Anzi, sarà meglio dare un'occhiata alla zona "calda" dei playout che- visti i recuperi da disputare che interessano le concorrenti- è più vicina di quanto non dica la parziale classifica odierna. Domenica ore 14.30 gara chiave al "Morgagni" di Forlì. Sarà importante interpretarla nel migliore dei modi e, mal che vada, portare a casa un punto purchessia e non cascare dentro l'incubo di dover lottare nei bassifondi.