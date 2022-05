Athletic Carpi - Seravezza 6 - 2 | Goleada biancorossa, sorpasso e play off

Meglio di così non poteva chiudere la regular season il Carpi, che surclassa un demotivato Seravezza sotto il peso di una mezza dozzina di gol, riuscendo nel contempo a perfezionare il sorpasso ai danni del Mezzolara (battuto a sorpresa in casa dalla Tritium) e salendo sull'ultimo vagone utile (il quinto posto) per il treno dei playoff. Mercoledì i biancorossi sfideranno in trasferta il Ravenna (orario da definire) in gara secca, ed eventualmente domenica in finale la vincente tra Lentigione e Correggese, sempre in campo avverso.

Si chiude così nella maniera migliore e un po' inattesa la grande rincorsa di una squadra che ha avuto un'annata complicata ma dopo, soprattutto con il ritorno di Bagatti (esonerato ad ottobre), ha marciato a ritmi altissimi, sia pure con qualche sbavatura (vedi l'1-6 patito per mano dell'Alcione).

Il Seravezza sembra partite meglio, il gran caldo (33 gradi) condiziona non poco la velocità ed i ritmi. Ma il Carpi ci mette poco a passare. Gran destro di Bolis a pelo d'erba al 15Ed in tre minuti il Carpi è già sul 3-0 con Togola (tocco facile facile su assist di Walker) e con un bel diagonale di Ghizzardi, ben servito da Carrasco. Primo tempo 3-0 ed orecchie tese agli altri campi. Quando Villanova inventa il 4-1, il Mezzolara è sotto di tre gol in casa, il "Cabassi" festeggia. Il resto è solo accademia, con la panchina armata di calcolatrice per vedere quanti gol servano per centrare addirittura il quarto posto. Ma va bene così, finisce 6-2. La stagione si allunga almeno di tre giorni.