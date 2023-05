Atletic CDR Mutina - Castelnuovo 2 - 1 | Gli orange passano la prossimo turno

Nei play off del Girone C di Promozione l’Atletic CDR Mutina ha superato il Castelnuovo per 2-1 e nel prossimo turno incontrerà il Faro Coop di Gaggio Montano. Nella prima frazione di gioco entrambe le squadre hanno cercato la rete. Il match è stato molto combattuto, da segnalare un cross di Gripshi che non è stato trasformato in gol dai compagni e una parata di Mawuli su Carbone.

Nella ripresa, al 50’, Gripshi in contropiede ha calciato a fil di palo e al 57' è arrivato il vantaggio con Corbelli che di testa ha trasformato su assist di Cipolli. Poco dopo Corbelli è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al setto nasale dopo uno scontro di gioco. E’ entrato al posto suo Paltrinieri che si è reso protagonista nell'azione del raddoppio con Gripshi al 79'. Il Castelnuovo ha accorciato poi le distanze su rigore con Carbone, ma il risultato finale non è cambiato.