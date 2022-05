Atletico SPM - Cavezzo 1 - 2 | I biancocelesti tornano secondi

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Torna ad affondare nella zona play out l’Atletico SPM che sembrava essere uscito dopo la battuta d’arresto casalinga contro un Cavezzo che ha invece ripreso la seconda posizione sul Ganaceto (sconfitto da La Pieve). Il match combattuto è rimasto in equilibrio fino alla mezzora, poi al 36’ gli ospiti sono passati in vantaggio con Gualdi andando al riposo sullo 0-1. Nella ripresa Ascari ha raddoppiato al 61’, poi al 65’ i padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze con Sandoni, senza però trovare il gol del pareggio.