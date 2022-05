Atletico SPM - Centese 1 - 1 | Salvezza raggiunta, l'Atletico SPM giocherà ancora in Promozione

Raggiunge la salvezza l’Atletico SPM che aveva sfiorato la permanenza in Promozione già nel finale della regular season portandosi fuori dalla zona play out per alcune settimane, ripiombandoci poi dentro nel finale di campionato. La squadra modenese è andata allora agli spareggi contro la Centese vincendo la gara di andata in terra ferrarese per 1-0 e pareggiando nella gara di ritorno giocata oggi in casa. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Zanca al 15’, ma la rete di Lotti al 41’ che determina l’1-1 finale regala la tanto sognata salvezza all’Atletico SPM che giocherà ancora in Promozione nel prossimo campionato.