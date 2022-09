Atletico SPM - MSP 2 - 1 | Prima vittoria per i modenesi

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Bella vittoria dell’Atletico SPM nell’anticipo del Girone C di Promozione contro l’MSP. I ragazzi della compagine di San Cesario sono andati in svantaggio già al 10’ per la rete di Fini, ma la reazione è arrivata velocemente e al 26’ Sammarco ha pareggiato su rigore. La partita è rimasta poi sul filo dell’equilibrio fino a quando Romagnoli al 73’ ha trovato la rete della vittoria.