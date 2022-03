Atletico SPM - Persiceto 3 - 2 | Tre punti per sognare la salvezza

Vittoria importantissima dell’Atletico SPM nello scontro diretto contro il Persiceto. Gli uomini di Santini hanno conquistato i tre punti dopo un combattuto 3-2, passando in vantaggio già al 3’quando Romagnoli subisce fallo in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Manolescu che non sbaglia. La reazione dei bolognesi arriva al 27’ quando Cavallaro calcia bene e D’Arca deve compiere un vero miracolo. Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio per i padroni di casa quando Morotti calcia un bel corner che trova la testa di Manolescu, autore di una bella doppietta al 42’.

Nella ripresa accorcia le distanze il Persiceto al 57’ con Macchiaroli che prende palla al vertice dell’area, salta due avversari e va al tiro battendo un incolpevole D’Arca. Allunga ancora però l’Atletico SPM al 65’ quando Morotti serve Caiumi mandandolo in rete di sinistro. Al 74’ si fa ancora sotto la squadra ospite che la riapre con Aning che trova un preciso tiro a giro, ma i padroni di casa fanno buona guardia fino al triplice fischio e portano a casa tre punti fondamentali.