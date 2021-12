Atletico SPM - Quarantolese 1 - 2 | Doppietta di Cavicchioli per la vittoria in rimonta

Fa un balzo in avanti la Quarantolese dopo la vittoria nell’anticipo di questo pomeriggio in casa dell’Atletico SPM che rimane quintultima col rischio di essere sorpassata domani dopo la gara in programma tra Persiceto e Centese. Nessun pericolo invece arriva dalla Solierese che domani riposa e dal Casumaro che non disputerà la partita (non per ora) per l’impraticabilità del campo del Polinago.

A passare in vantaggio è stata proprio la squadra di San Cesario con Lotti al 23’, poi il pareggio è arrivato come una doccia fredda a pochi secondi dalla fine del primo tempo quando Cavicchioli ha messo la firma sul gol. Nella ripresa la partita è rimasta molto aperta ed è stata decisa solo all’86’ quando è arrivata la doppietta di Cavicchioli che ha deciso l’incontro in favore dei mirandolesi.