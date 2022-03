Atletico SPM - Solierese 3 - 2 | Ospiti avanti di due reti e sorpassati

Non si ferma più l’Atletico SPM che è alla terza vittoria consecutiva, quarto risultato utile, e si è portato stabilmente fuori dalla zona play out. A farne le spese questo pomeriggio è stata la Solierese che è piombata all’ultimo posto, sorpassata da Centese e Persiceto. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Pavarotti che calcia a botta sicura e trova la respinta di Barbanti, poi l’attaccante torna sul pallone e in tap-in manda in rete.

Reagisce la squadra di San Cesario che ci prova con Romagnoli, ma Carpi è attento e respinge. Nella ripresa poi la Solierese prova a mantenere il vantaggio chiudendosi nella propria area, ma grazie ad una bella ripartenza di Quitadamo conquista un rigore quando Barbanti lo stende in area: sul dischetto va Beqiraj che raddoppia. L’Atletico SPM però non ci sta e al 73’ accorcia le distanze con una mezza rovesciata di Lotti.

Al 77’ è Carpi a commettere fallo su Guidetti sulla trequarti ed è cartellino rosso per lui. La Solierese in inferiorità numerica non riesce a reggere e subisce il pareggio quando viene assegnato un rigore per fallo di mano ai padroni di casa che trasformano con Manolescu. All’86’ poi arriva un cross nell’area degli ospiti e Sammarco si avventa sul pallone regalando la vittoria all’Atletico SPM.