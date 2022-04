Avanti Gialli Camp 2022: si parte il 13 giugno

Il Modena ha presentato i camp estivi per il 2022 con l’obiettivo della ripartenza del calcio giovanile dopo gli anni passati in cui il Covid ha messo più volte in crisi lo sport, specialmente per i più piccoli. Gli aspiranti calciatori potranno vivere un’esperienza unica partecipando agli Avanti Gialli Summer Camp 2022 che si terranno in day camp 13-17 e 20-24 giugno allo stadio Braglia. I corsi si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00.

Ci sarà una terza settimana di camp residenziale a Fanano dal 3 al 9 luglio. L’edizione di quest’anno è aperta a bambini e bambine dai 5 ai 14 anni, e i partecipanti avranno la possibilità di giocare all’interno dello stadio Braglia, di cambiarsi negli spogliatoi della squadra allenata da Attilio Tesser e di vivere lo stadio in tutte le sue forme. Lo stesso accadrà a Fanano, dove i partecipanti si immergeranno nei luoghi in cui il Modena ha storicamente preparato le stagioni agonistiche. Saliranno in Appennino con il pullman utilizzato in trasferta dai gialli, nelle attività i pomeriggi in piscina, le grigliate, la sera animazione e musica.

Gli istruttori saranno gli allenatori del Modena F.C. e dell’Accademia Modena 1912. Durante i camp, i partecipanti svolgeranno sedute di addestramento tecnico, tornei, attività ludiche, esperienze calcistiche, feste, animazione e sul manto erboso del Braglia e allo Zelocchi. Ci sarà una parte dedicata ai portieri, con un lavoro specifico del ruolo, durante la settimana verranno toccati tutti i gesti tecnici dei numeri 1. In tutte le settimane del camp sarà attivo il servizio di lavanderia compreso nella quota, ogni mattina i partecipanti troveranno il completo da allenamento pulito e sanificato pronto all’uso.