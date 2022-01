Bagnolese - Athletic Carpi 0 - 2 | Biancorossi, due squilli per tornare a sorridere

BAGNOLO IN PIANO (RE) - Messo alla strette da una classifica che via via si stava facendo sempre più pericolosa, l'Athletic Carpi parte col piede giusto nel girone di ritorno, imponendosi sul campo della Bagnolese con lo stesso punteggio col quale i reggiani si erano imposti al "Cabassi", ovvero 2-0. Le reti, entrambe nella ripresa, di Carrasco e Raffini, hanno il merito di aver interrotto il digiuno di vittorie che in casa biancorossa aspettavano di interrompere dal 28 novembre (1-0 all'Alcione Milano) e, almeno questo è l'auspicio del presidente Lazzaretti, potrebbero essere solo i primi di una serie rivolta a cercare di guadagnare posizioni decisamente più consone al potenziale della squadra. Per Romulo Togni è il primo successo alla guida del Carpi. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti. Nella ripresa è sempre la Bagnolese a mostrarsi aggressiva, senza concedere granché al Carpi, che in attacco fa fatica. La svolta al quarto d'ora, con l'ingresso di Carrasco. Proprio il panamense, una manciata di minuti dopo (al 21') pesca il jolly con un tiro da fuori che si abbassa all'improvviso e gonfia la rete. Il Carpi non si ferma e poco prima della mezzora arriva il raddoppio. Il portiere di casa legge malissimo una punizione di Villanova, Raffini, ben posizionato a tre metri dalla linea bianca, non si fa pregare per ribadire in rete il gol della sicurezza. Sembra tutto fatto, ma il match torna in discussione perchè nel giro di due minuti si fanno cacciare fuori Tosi (espulsione diretta) e Villanova (fatale il secondo giallo). La Bagnolese però non ha la forza per riaprire il match, collezionando due opportunità solo nel recupero. E così il Carpi torna a sorridere.