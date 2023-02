Bagnolese - Carpi 0 - 0 | I biancorossi non sanno più vincere

Un brodino per il Carpi, che porta via dal "Campari" di Bagnolo solo un punto al termine di una gara che non passerà alla storia per bellezza ed emozioni. Per Contini il recente ruolino parla di tre pareggi nelle ultime quattro gare. La svolta del post Bagatti non c'è stata. Di questi tempi, tuttavia, bisogna accontentarsi anche di una tisana calda, dopo le due consecutive docce ghiacciate patite dai biancorossi apparsi pure a Bagnolo a corto di idee poco brillanti, ed in sofferenza contro la risaputa aggressività dei padroni di casa. Anzi, per la verità, i biancorossi hanno pure rischiato di lasciarci le penne, considerato il rigore fallito da Tzvetkov nella ripresa, sul quale è stato molto bravo Ferretti. Necessario quanto prima ritrovare la migliore condizione in vista della lunga volata playoff che coinvolge i biancorossi con intatte possibilità, ma di sicuro la seconda annata della gestione Lazzaretti si può definire sin qui al di sotto delle aspettative.

La gara di Bagnolo ha rispecchiato il pronostico. Ovvero grande battaglia su un campo non proprio in perfette condizioni. E il Carpi mai è stato a proprio agio contro i rossoblù di casa, reduci da tre vittorie di fila che hanno restituito all'ex Gallicchio la speranza di una salvezza diretta che qualche tempo fa sembrava una chimera. Poche emozioni ed ancor meno azioni gol, con la squadra di Contini in difficoltà a trovare spazi per confezionare occasioni degne di tal nome. Nel finale Bagnolese in 10 (gomitata a Yabrè, rosso diretto per Vezzani), ma il Carpi non ne approfitta. Mercoledì al "Cabassi" (ore 14.30) arrivano i toscani dell'Aglianese.