Bari - Modena 4 - 1, le pagelle | Erroraccio di Cittadini, Tesser in confusione?

Ecco le pagelle di Bari-Modena 4-1:

BARI (4-3-2-1): Caprile 6.5; Mazzotta 6.5 (81′ Pucino s.v.), Vicari 7, Di Cesare 7.5, Dorval 6.5; Maita 6.5, Maiello 4.5, Benedetti 6.5 (81′ Terranova s.v.); Botta 7.5 (76′ Bellomo s.v.), Folorunsho 7.5 (76′ Scheidler s.v.); Antenucci 7 (61′ Mallamo 6.5).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Coppolaro 6, Pergreffi 6, Cittadini 4.5 (61′ Oukhadda 5.5), Renzetti 6 (38′ Azzi 5); Magnino 6, Gerli 5.5, Armellino 6 (46′ Bonfanti 5.5); Tremolada 5.5 (69′ Gargiulo s.v.), Falcinelli 6 (61′ Mosti s.v.); Diaw 5.

PEGGIORI TODAY

CITTADINI 4.5 - Incide tantissimo l’autorete segnata ad inizio secondo tempo che taglia completamente le gambe ad una squadra già in difficoltà, ma la colpa della sconfitta non è certo sua.

AZZI 5 - Entra al posto di Renzetti a pochi minuti dall’intervallo, una scelta che non convince da parte di Tesser che non viene poi nemmeno ricambiato dal Brasiliano che ancora una volta non incide.