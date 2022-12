Bari - Modena 4 - 1 | Debacle canarina al 'San Nicola'

Una sconfitta pesantissima. Non solo per il risultato, ma per come è arrivato. In superiorità numerica per oltre un’ora di gioco, i canarini non sono mai riusciti a mettere in discussione il vantaggio dei padroni di casa, giocando in maniera confusa per tutto il secondo tempo.

IL MATCH - Parte male la partita dei canarini che al 6’ si trovano già sotto di una rete quando Botta dal limite all’improvviso calcia una bomba che sorprende tutti e infila il pallone all’incrocio dei pali. Si fa vedere anche Antenucci all’11’, ma Gagno respinge coi piedi. Al 21’ poi arriva il 2-0 con Folorunsho che mette a segno un contropiede gestito male dai canarini. Si scalda ora la partita e Aureliano estrae nel giro di un minuto due gialli piuttosto severi, prima per Cittadini poi per Maiello. Tre minuti più tardi Maiello si scontra con Gerli colpendolo con un ginocchio in fronte per per il direttore di gara è giallo: quindi somma di ammonizioni e rosso per il giocatore del Bari. A questo punto, grazie all’inferiorità numerica, il Modena può provare a spingere e trova due buoni cross con Renzetti, ma a sorpresa Tesser compie una mossa azzardata e toglie proprio Renzetti per Azzi al 38’. Nel finale di primo tempo i canarini vanno vicini alla rete prima con Pergreffi di testa, poi con Diaw che da un passo calcia addosso a Caprile. Ad inizio ripresa altra sostituzione: entra Bonfanti ed esce Armellino. Lo squalo di Seriate ci prova subito da buona posizione ma calcia altissimo. Poco dopo Falcinelli crossa bene per Diaw che di testa ancora non riesce ad incidere. Clamorosa autorete al 54’: Mazzotta crossa dal limite sinistro dell’area e Cittadini piazzato davanti alla porta in spaccata mette il pallone sotto al sette lasciando il compagno Gagno impotente. Sembra sperduto ora il Modena in campo, c’è solo il Bari a giocare con ordine. Prova qualcosa in maniera confusa la squadra di Tesser con Pergreffi che tenta una rovesciata respinta da Caprile, sul pallone arriva Magnino che colpisce il palo. Fuori anche Tremolada e dentro Gargiulo due mesi dopo l’infortunio. Al 91’ arriva anche il poker segnato in contropiede dal capitano Di Cesare. Gol della bandiera di Diaw al 95': il giocatore canarino calcia una punizione che viene deviata da Terranova in rete, ma non cambia nulla.

BARI (4-3-2-1): Caprile; Mazzotta (81′ Pucino), Vicari, Di Cesare, Dorval; Maita, Maiello, Benedetti (81′ Terranova); Botta (76′ Bellomo), Folorunsho (76′ Scheidler); Antenucci (61′ Mallamo). A disp.: Frattali, Zuzek, Bosisio, D’Errico, Salcedo, Galano, Cangiano. All.: Mignani

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Cittadini (61′ Oukhadda), Renzetti (38′ Azzi); Magnino, Gerli, Armellino (46′ Bonfanti); Tremolada (69′ Gargiulo), Falcinelli (61′ Mosti); Diaw. A disp.: Seculin, Ponsi, Silvestri, De Maio, Panada, Duca, Giovannini. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Aureliano di Bologna

RETI: 6′ Botta, 21′ Folorunsho, 54′ Cittadini (aut.), 91’ Di Cesare, 95' Diaw

NOTE: ammoniti: Cittadini, Gerli, Caprile. Espulso Maiello.