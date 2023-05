Benevento - Modena 2 - 1, le pagelle | Male Ponsi e Mosti

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Benevento-Modena 2-1:

BENEVENTO (3-5-2): Paleari 6.5; El Kaouakibi 6 (70′ Veseli s.v.), Glik 6.5, Tosca 6.5; Letizia 6.5, Kubica 6 (46′ Improta 6), Viviani 6.5, Karic 6.5, Foulon 7.5; Ciano 7 (91’ Tello s.v.), Farias 6.5 (68′ Pettinari s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Oukhadda 5.5, Cittadini 6, Pergreffi 5.5, Ponsi 5; Magnino 6, Gerli 5.5, Duca 6 (74′ Ionita s.v.); Mosti 5 (64′ Strizzolo 6), Tremolada 5.5 (74′ Giovannini s.v.); Diaw 6.5 (79′ Bonfanti s.v.).

PEGGIORI TODAY

PONSI 5 - Zero apporto offensivo, in tante situazioni fatica anche in fase di contenimento.

MOSTI 5 - Chiamato a giocare dal primo minuto sembra non essere pronto alla prova. Lascia calciare Ciano in occasione del gol del pareggio del Benevento.