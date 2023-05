Benevento - Modena 2 - 1 | Addio play off

Esordio amaro per il Modena al ‘Vigorito’ di Benevento dove non solo arriva una sconfitta, ma svanisce anche il sogno dei play off davanti a 185 tifosi gialloblù accorsi a sostenere la squadra di mister Tesser.

IL MATCH - Partenza poco entusiasmante tra le due squadre, in un clima surreale al ‘Vigorito’ dove il pubblico è quasi totalmente assente. Il primo squillo però è per i padroni di casa al 12’ con Tosca che impegna Gagno in una grande parata d’istinto. Prova a farsi vedere in avanti il Modena e al 19’ arriva il vantaggio quando Magnino lavora bene una palla sulla destra e crossa poi a centro area dove Diaw di Testa anticipa un avversario e insacca. Torna poi protagonista Gagno al 29’ con una grande parata su Farias da distanza ravvicinata, ma un istante dopo Ciano calcia dalla distanza a fil di palo e sorprende tutti, riportando il risultato sul pareggio. Al 35’ tentativo di Mosti dalla distanza, ma il pallone termina di poco alto. Sfiora il vantaggio il Benevento al 37’ con Foulon che calcia a incrociare e sfiora il secondo palo. Azione insistita del Modena al 42’: vanno al tiro Ponsi, Mosti e Oukhadda, ma nessuno dei tre riesce a metterla dentro. Gol sbagliati, gol subito: al 47’, all’ultimo secondo, sombrero di Glik che libera Foulon davanti a Gagno e il Benevento passa in vantaggio. Nella ripresa ci prova ancora Ciano dal vertice destro dell’area e sfiora la traversa. Bel numero di Tremolada che serve Diaw praticamente solo davanti al portiere, ma l’attaccante manda sull’esterno della rete. Calano vistosamente i ritmi e non ci sono più occasioni fino all’80’ quando Bonfanti prova una bella girata, ma calcia addosso a Paleari. Ci prova poco dopo Strizzolo che manda fuori di qualche centimetro. Finisce poi con un po’ di nervosismo e scarsa qualità la prima partita della storia canarina al ‘Vigorito’.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi (70′ Veseli), Glik, Tosca; Letizia, Kubica (46′ Improta), Viviani, Karic, Foulon; Ciano (91’ Tello), Farias (68′ Pettinari). A disp.: Manfredini, Nunziante, Leverbe, Pastina, Jureskin, Koutsoupias, Agnello. All.: Agostinelli

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca (74′ Ionita); Mosti (64′ Strizzolo), Tremolada (74′ Giovannini); Diaw (79′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Silvestri, De Maio, Coppolaro, Renzetti, Armellino, Falcinelli. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Ghersini di Genova

RETI: 19′ Diaw, 30′ Ciano, 46′ pt Foulon

NOTE: ammoniti El Kaouakibi, Glik, Cittadini, Letizia, Strizzolo.