Bibbiano San Polo - Real Formigine 2 - 1 | I reggiani trovano la seconda vittoria in campionato contro i verdeblù

Sconfitta pesante per il Real Formigine che cade in casa del fanalino di coda Bibbiano San Polo alla sua seconda vittoria stagionale. A passare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa approfittando di un rigore conquistato al 28’ e trasformato da Ametta. Il vantaggio dei reggiani sera molto poco perché al 32’ Hoxha segna il pareggio per i verdeblù e la partita rimane in equilibrio fino all’ultimo quando il Bibbiano trova la rete della vittoria all’83’ con Kulluri.