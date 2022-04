Bibbiano San Polo - SanMichelese 0 - 1 | I biancoverdi vincono ma sono retrocessi

Torna alla vittoria la SanMichelese che batte per 1-0 la già retrocessa Bibbiano, ma non basta per salvarsi perché i risultati dagli altri campi condannano i biancoverdi alla retrocessione diretta dal momento che la quintultima rimane a più di sei punti e il Felino, che ha pari punti e pari risultati negli scontri diretti, ha un vantaggio sulla differenza reti. Un duro colpo per la società sassolese che ha visto tutti i risultati di oggi andare per il peggio e la striscia positiva dell’ultimo periodo viene vanificata.

Il match è rimasto in equilibrio per tutto il primo tempo e gran parte della difesa, con gli ospiti che cercavano insistentemente la vittoria. L’episodio che ha cambiato la partita è arrivato all’83’ quando Sekyere è stato espulso per doppia ammonizione lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica per gli ultimi delicati minuti. Ne hanno approfittato i biancoverdi che all’88’ hanno trovato la della vittoria con Lusoli.