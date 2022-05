Bologna - Sassuolo 1 - 3, le pagelle | Berardi rovesciata da urlo, Scamacca in doppietta

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

Ecco le pagelle di Bologna-Sassuolo 1 - 3:

BOLOGNA: Skorupski 6.5; Soumaoro 5.5, Medel 5, Theate 5.5 (46′ Barrow 5.5); De Silvestri 5.5 (76′ Diks s.v.), Schouten 5, Aebischer 5.5 (64′ Svanberg s.v.), Soriano 5 (64′ Sansone s.v.), Hikey 5 (76′ Kasius s.v.); Orsolini 6.5, Arnautovic 5.5.

SASSUOLO: Consigli 6; Muldur 6.5 (78′ Tressoldi s.v.), Chiriches 6.5, Ferrari 6.5; Rogerio 6.5; Frattesi 7 (84′ Magnanelli s.v.), Henrique 6; Berardi 8 (84′ Defrel s.v.), Raspadori 6.5 (78′ Ceide s.v.), Traorè 6 (61′ Lopez s.v.) Scamacca 7.5.

BERARDI 8 - Suo l’assist dalla bandierina per il gol di Scamacca che apre una partita molto bloccata. Ma la sua grande prodezza è il gol del raddoppio, segnato ad un quarto d’ora dalla fine, con una rovesciata da cineteca. Sempre tra i più pericolosi, sempre tanta qualità e sempre il suo zampino nelle azioni pericolose.

SCAMACCA 7.5 - Ritrova continuità e va in doppietta: col primo gol sblocca una partita molto chiusa e col secondo, suggella una vittoria meritata. Sale a 16 reti in stagione, un in più di Berardi.